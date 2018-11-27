Медведев невысоко оценил шансы Порошенко победить на выборах

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведе во время заявления для прессы по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Минске. 27 ноября 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведе во время заявления для прессы по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Минске. 27 ноября 2018

МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Действующий президент Украины Петр Порошенко возможно, даже не сможет выйти во второй тур выборов главы государства, не говоря уже о победе на них, заявил во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Очевидно, что сегодня действующий президент, президент Порошенко, не имеет шансов при нынешнем раскладе победить на выборах и даже, может быть, не имеет шансов выйти во второй тур. И для того, чтобы добиться определенных политически выгодных для действующего президента решений, и была, по всей вероятности, предпринята эта самая провокация (в Керченском проливе — ред.)", — заявил Медведев журналистам.

Медведев в Белоруссии оценил шансы Порошенко на выборах президента Украины: победить шансов мало, даже во втором туре pic.twitter.com/U7aKYl7Qqn — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 ноября 2018 г.

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