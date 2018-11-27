Россия и Франция условились продолжать взаимодействие по ЦАР, заявил Лавров

ПАРИЖ, 27 ноя — РИА Новости. Россия и Франция условились продолжать взаимодействие по стабилизации ситуации в Центральноафриканской республике (ЦАР), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Условились продолжать взаимодействие и по африканской тематике, в том числе по ситуации в такой стране, как Центральноафриканская Республика, где совсем недавно был продлен мандат миссии ООН по стабилизации ЦАР, и по другим вопросам, которые стоят на повестке дня Совета безопасности ООН", — заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом во вторник.