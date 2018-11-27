ПАРИЖ, 27 ноя — РИА Новости. Попытка наделить техсекретариат ОЗХО обвинительными функциями — нарушение конвенции и прямое вторжение в прерогативы СБ ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО) в ходе голосования во вторник одобрила проект бюджета на 2019 год, предусматривающий расширение мандата ОЗХО. Конференция отклонила предложенные Россией и Ираном поправки в проект программы и бюджета. В рамках новых полномочий организация получает возможность устанавливать виновных в химатаках. Россия с решением об увеличении бюджета ОЗХО не согласна.