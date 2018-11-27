Премьер-министр Албании выругался матом, говоря об отношении ЕС к Косово

БЕЛГРАД, 27 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Албании Эди Рама выругался матом на английском языке в своем публичном обращении, говоря об отношениях Евросоюза, Сербии и самопровозглашенного Косово.

Рама выругался на совместной встрече правительств Албании и Косово в косовском городе Печ в понедельник. В наиболее деликатном переводе на русский язык ругательство Рамы можно перевести как "Какого черта?".

Ругательство он допустил, критикуя ЕС, который, по его словам, оказывает давление на косовских албанцев для вывода названия "Республика Косово" из обращения, когда Приштина участвует в переговорах по достижению соглашений с Сербией.

"Косово — это полноценное государство, а диалог не всегда был ясным и искренним с другой стороны", — сказал Рама.

Албанские власти Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. Албания была в числе первых стран, признавших косовский суверенитет. Косово признали 23 из 28 членов Евросоюза.