В Австрии не исключили новых санкций ЕС против России после Керчи

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что вопрос ужесточения санкций Евросоюза в отношении России будет решаться в зависимости от результатов анализа инцидента в Керченском проливе, сообщает агентство Блумберг.

Три корабля ВМС Украины в Черном море в воскресенье нарушили российскую границу и опасно маневрировали, не реагируя на законные требования немедленно остановиться. Корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства".

"Мы рассмотрим вопрос дальнейших санкций. Все зависит от анализа фактов", — заявила Кнайсль. Как уточняет агентство, речь идет о проверке фактов, относящихся к инциденту в Керченском проливе.

Обсуждение вопроса ужесточения санкций пройдет в ходе следующей встречи министров иностранных дел Евросоюза, говорится в сообщении агентства.