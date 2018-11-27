При взрыве в Афганистане погибли трое американских военных

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Трое военнослужащих США погибли и трое пострадали в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Афганистане, сообщается на сайте миссии НАТО "Решительная поддержка".

"Трое военнослужащих США погибли и трое получили ранения 27 ноября, когда самодельное взрывное устройство сработало рядом с городом Газни", — говорится в сообщение. Помимо этого ранения получил американский подрядчик.

Пострадавшие были "эвакуированы и получают медицинскую помощь", отмечается на сайте миссии.