В Киеве рассказали о путанице с указом о военном положении

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что газета "Урядовый курьер" ошибочно напечатала указ Петра Порошенко о военном положении, согласно которому его планируется ввести на 60, а не 30 суток.

"Ответственные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Объявление об опровержении будет напечатано. Данный указ вообще отменен. В завтрашнем выпуске будет обнародован закон и соответствующий указ", — написала Климпуш-Цинцадзе в Facebook.

Провокация в Керченском проливе

В воскресенье утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

После этого корабли задержали, возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы.

На фоне инцидента Верховная рада одобрила указ Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней.