В Киеве рассказали о путанице с указом о военном положении

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что газета "Урядовый курьер" ошибочно напечатала указ Петра Порошенко о военном положении, согласно которому его планируется ввести на 60, а не 30 суток.
"Ответственные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Объявление об опровержении будет напечатано. Данный указ вообще отменен. В завтрашнем выпуске будет обнародован закон и соответствующий указ", — написала Климпуш-Цинцадзе в Facebook.
Провокация в Керченском проливе
После этого корабли задержали, возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы.
На фоне инцидента Верховная рада одобрила указ Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней.