Советник из США начал работу при министерстве обороны Украины

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Стратегический советник из США Кит Дейтон начал работу в министерстве обороны Украины и генштабе вооруженных сил, сообщила во вторник пресс-служба украинского оборонного ведомства.

"Госпожа (посол США на Украине – ред.) Мари Йованович представила стратегического советника от Соединенных Штатов Америки господина Кита Дейтона, который начинает работу в министерстве обороны Украины и генеральном штабе ВС Украины", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, во вторник глава минобороны Украины Степан Полторак провел встречу с Йованович и Дейтоном, в ходе которой стороны обсудили ситуацию в Черном море. Они также обсудили ход реформ в украинском оборонном ведомстве.

"Я знаком с культурой вашей страны и вызовами, которые стоят перед ней на пути внедрения принципов и стандартов альянса. И буду помогать вам в этом. Я буду очень предан делу и хочу найти именно украинское решение для внедрения этих норм", — цитирует Дейтона пресс-служба Минобороны Украины.

Три корабля ВМС Украины в Черном море в воскресенье нарушили российскую границу и опасно маневрировали, не реагируя на законные требования немедленно остановиться. Корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".