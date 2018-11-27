МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Украинский моряк Андрей Артеменко, задержанный за нарушение госграницы России, перед выходом в море выдал содержание секретных должностных инструкций. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на родственников военнослужащего.
"Говорили, что если будут открывать огонь и перекрывать путь — не останавливайтесь и стреляйте в ответ", — рассказала порталу родственница Артеменко.
Было принято решение применить оружие, в результате легкие ранения получили трое украинских военных. Корабли задержали, возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы.
На фоне инцидента Верховная рада одобрила указ Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях Украины, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней.