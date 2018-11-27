Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Украинский моряк Андрей Артеменко, задержанный за нарушение госграницы России, перед выходом в море выдал содержание секретных должностных инструкций. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на родственников военнослужащего.

Отмечается, что перед выходом в море у украинских моряков отобрали телефоны, а также запретили сообщать какие-либо подробности плавания близким. Тем не менее, Артеменко раскрыл указания ВМС относительно экстренных действий во время операции.

"Говорили, что если будут открывать огонь и перекрывать путь — не останавливайтесь и стреляйте в ответ", — рассказала порталу родственница Артеменко.

В воскресенье утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

Было принято решение применить оружие, в результате легкие ранения получили трое украинских военных. Корабли задержали, возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы.

На фоне инцидента Верховная рада одобрила указ Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях Украины, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней.