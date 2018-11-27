МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россия усилила санитарно-эпидемиологический контроль на границе с Украиной из-за недопустимо высокого уровня заболеваемости в этой стране корью, туберкулезом, коклюшем, а также угрозы эпидемии полиомиелита и гриппа, рассказала в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она также рассказала, что на Украине есть риски распространения искусственно привнесенных инфекций.

"Это очень горькое ощущение — говорить о государстве, которое работало по одним с нами принципам противоэпидемической защиты страны, и сегодня на вопрос, как будет развиваться ситуация с гриппом там, никто однозначно, я уверена, не ответит. На сегодняшний день система эпидемиологического надзора разрушена, и в результате этого там не прививают людей, там есть и проблемная для страны, для населения этой страны, для детей заболеваемость", — заявила Попова.

"Поэтому при таком низком уровне эпидемиологической защищенности любой патоген естественный, а там есть риски и привнесения населению искусственных (патогенов — ред.), может дать самые необычные реакции, как сейчас мы видим с корью. Сейчас более 70% от общей заболеваемости по Европе именно на территории Украины", — сообщила Попова.

Она отметила, что в Европе на сегодняшний день более 55 тысяч случаев заболевания кори, из них больше 35 тысяч человек — на Украине.

"Что должно было произойти, чтобы такая ситуация сложилась в государстве, которое еще 10 лет назад совершенно нормально прививало своих граждан от кори и имело высокие уровни иммунизации, такие же, как и на всем постсоветском пространстве? Поэтому, что происходит сегодня там, в частности в лабораториях, которых уже 11, которые строятся на деньги их заокеанских "партнеров", чем они занимаются, что они делают, как они влияют на ситуацию, сегодня у нас нет ответа. И чтобы у нас не было проблем, связанных с этим, мы усиливаем санитарно-карантинный контроль на границе, мы занимаемся повышением поствакцинального иммунитета на приграничных территориях, и наша обязанность сегодня — очень жестко следить за уровнем напряженности поствакцинального иммунитета в Российской Федерации, чтобы не допустить никаких осложнений внутри нашей страны", — рассказала Попова.

Она рассказала, что на Украине уже 7 случаев дифтерии, а в конце июня обнародованы данные о том, что эта территория находится на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом.

"Также, по доступным данным, на Украине недопустимо низкий 47-процентный уровень охвата вакцинацией против полиомиелита, что создает угрозу эпидемии. В этой стране растет заболеваемость коклюшем, а уровень летальности детей до одного года от коклюша составляет порядка 70%", — сообщила собеседница агентства.