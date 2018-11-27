Порошенко раскалывает Украину военным положением, считает политолог

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Петр Порошенко проводит новые линии раскола в стране введением военного положения в 10 регионах из 24, вдоль границы с РФ и вдоль побережья Черного и Азовского морей, заявил РИА Новости директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета, кандидат политических наук Иван Чихарев.

Рада в понедельник одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней, после того как три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу в Черном море и были задержаны российскими кораблями. Изначально Порошенко предложил ввести военное положение по всей Украине на 60 дней, позже — на 30 дней во избежание срыва президентских выборов 31 марта 2019 года.

"Прежде всего стоит отметить, что военное положение в части регионов проводит очередные линии раскола на Украине и говорит о полной безответственности режима Порошенко в его борьбе за власть, в том числе ценой угрозы единству государства", — сказал Чихарев.

Эксперт считает, что в ближайший месяц можно ожидать от властей Украины очередных провокаций на море и на суше — в логике гибридной войны.

"Нынешний уровень обеспечения безопасности России на морях практически исключает сколько-нибудь чувствительное влияние этих угроз на крымчан, на граждан России. Также пока получается удерживать в нормальном русле международную реакцию — Россия уверенно работает в Совбезе ООН, комментарии со стороны ЕС и США пока нейтральные и пока не в пользу Украины", — отметил политолог.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.