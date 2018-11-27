Чижов усомнился, что Запад окажет военную поддержку Киеву

БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости. Западные партнеры едва ли пойдут навстречу требованиям Киева об оказании военной поддержки в связи с инцидентом в Керченском проливе, но "шум будет продолжаться", заявил РИА Новости постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов.

"Думаю, что нет, на такое не пойдут, нет. Но шум будет продолжаться, конечно", — сказал Чижов, отвечая на вопрос о том, пойдут ли западные партнеры навстречу требованиям Киева об оказании военной поддержки в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил в интервью таблоиду BILD, что в Киев ожидают от Берлина, что корабли "военно-морского флота ЕС и НАТО будут как можно скорее направлены в Черное и Азовское море" для усиленного патрулирования.

Три корабля ВМС Украины в Черном море в воскресенье нарушили российскую границу и опасно маневрировали, не реагируя на законные требования немедленно остановиться. Корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

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Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.