Чижов усомнился, что Запад окажет военную поддержку Киеву

БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости. Западные партнеры едва ли пойдут навстречу требованиям Киева об оказании военной поддержки в связи с инцидентом в Керченском проливе, но "шум будет продолжаться", заявил РИА Новости постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил в интервью таблоиду BILD, что в Киев ожидают от Берлина, что корабли "военно-морского флота ЕС и НАТО будут как можно скорее направлены в Черное и Азовское море" для усиленного патрулирования.
Три корабля ВМС Украины в Черном море в воскресенье нарушили российскую границу и опасно маневрировали, не реагируя на законные требования немедленно остановиться. Корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".