Россиян, летящих из Минска, стали чаще не пускать на Украину

МИНСК, 27 ноя — РИА Новости. "Белавиа" фиксирует случаи возвращения с Украины в аэропорт Минска россиян, которым по различным основаниям отказано во въезде на Украину, и "их стало больше в последнее время", сообщили РИА Новости в авиакомпании.

Ранее газета "Известия" писала, что во въезде на Украину отказано более чем 30 россиянам, прибывшим рейсом 829 авиакомпании "Белавиа" из Минска в Киев в понедельник, 26 ноября. Они были отправлены следующим рейсом назад в столицу Белоруссии. Официальный представитель Государственного пограничного комитета страны Антон Бычковский сообщил, что авиарейсами в Минск с утра понедельника вернулись более 40 российских граждан, которых в Киев не пустила погранслужба Украины.

"Есть такие случаи, они были и раньше. Но вроде бы их стало больше в последнее время", — сообщили агентству в представительстве "Белавиа" в аэропорту Минска.

В свою очередь, в справочной службе компании отметили, что у "Белавиа" нет официальной информации о том, что гражданам России запрещено въезжать на территорию Украины рейсами из Белоруссии. В то же время там сказали, что звонки от пассажиров, которые утверждают, что им отказано во въезде на украинскую территорию и они вынуждены возвращаться назад в Минск, были. Представитель авиакомпании добавил, что "Белавиа" продолжает продажу билетов на рейсы в Киев "всем желающим".