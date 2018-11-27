Основатель Alibaba Group оказался членом Компартии Китая, пишут СМИ

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Основатель компании Alibaba Group и известный китайский бизнесмен Джек Ма состоит в Коммунистической партии Китая, сообщила местная газета People's Daily.

Информация о членстве Джека Ма в партии появилась в публикации издания о том, что Центральный комитет Коммунистической партии Китая представит к наградам 100 человек за "особые заслуги в продвижении" политики реформ и открытости.

В публикации отмечается, что большинство представленных к наградам персон, в том числе 54-летний Джек Ма, состоят в партии. Однако некоторые, такие как основатель Baidu Робин Ли и основатель Tencent Пони Ма, являются беспартийными.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. По состоянию на 30 сентября, штат компании составляет 93,397 тысячи человек.