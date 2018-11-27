Эксперт: Порошенко попытается продлить военное положение для отмены выборов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко ради того, чтобы отменить выборы главы государства, постарается продлить военное положение, введенное в некоторых областях страны после инцидента в Керченском проливе, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Верховная рада Украины в понедельник одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями. Изначально Порошенко предложил ввести военное положение по всей Украине на 60 дней, позже – на 30 дней во избежание срыва президентских выборов 31 марта 2019 года.

"Была бы его воля, он бы сделал, как изначально заявил, чтобы отменить выборы и продлить свое нахождение у власти, неизвестно на какой срок", — заявил РИА Новости политолог, напомнив, что, по данным социологических опросов, Порошенко не является фаворитом в президентской гонке. По последним данным социологической группы "Рейтинг", глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов в президенты с 13,2%, за Порошенко готовы отдать свои голоса лишь 6,8% избирателей.

Эксперт отметил, что победа Порошенко на прошлых выборах в 2014 году состоялась в обстановке боевых действий на юго-востоке Украины (тогда действующий президент набрал более 50% голосов избирателей). В данный же момент, по мнению Мартынова, наибольшие шансы на победу на выборах у Тимошенко. "Победе Порошенко на прошлых выборах не помешала война в Донбассе. Сегодня нет никакой войны, но есть военное положение, которое технологически может отодвинуть на неопределенный срок выборы. Сам механизм запущен – сама по себе статья применена. Теперь у Порошенко и его команды стоит задача, как продлевать военное положение, то есть какие еще провокации устроить, чтобы депутаты в Раде были не против продлить", — добавил Мартынов.

По его словам, одним из вариантов для продления военного положения является "разморозка" конфликта в Донбассе.

Официально президентская гонка стартует в конце декабря 2018 года, действующий президент Украины, однако, пока не заявлял о планах баллотироваться на пост.