Савченко оперируют в одной из киевских больниц

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко, арестованную по подозрению в подготовке терактов в центре Киева, оперируют в одной из киевских больниц, сообщила во вторник ее сестра Вера Савченко.

"Операция началась где-то с 10.00 (11.00 мск). Мы сейчас ждем здесь… Надежда не раз говорила о проблеме с коленным суставом. Ее осматривали три специалиста, в том числе и из "Феофании" (больница в Киеве — ред.), и все сошлись на том, что оперировать нужно", — приводит слова Веры Савченко интернет-издание "Украинская правда".

По словам сестры депутата, после операции Надежду намерены сразу же доставить в СИЗО. "После операции… В тот же день!? Когда нужно хоть сутки покоя, чтобы отойти от наркоза. Предупреждаю, что мы не дадим этого сделать", — написала Вера Савченко на странице в Facebook.

Надежда Савченко ранее заявила, что у нее воспалилась старая армейская травма колена и ей необходимы две операции.

Ранее Шевченковский районный суд Киева оставил под арестом депутата Верховной Савченко до 23 декабря. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.