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В Германии заявили, что санкции против России из-за Керчи исключать нельзя

Сюжет:
Санкции в отношении России (7175)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкФлаг над зданием Рейхстага в Берлине. Архивное фотоФлаг над зданием Рейхстага в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава комитета бундестага по внешней политике и член Христианско-демократического союза ФРГ Норберт Реттген завил, что новые санкции против РФ из-за инцидента в Керченском проливе, который осложнил отношения РФ и Украины, не обсуждаются, но исключать их нельзя.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Пресс-служба президента Украины
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Порошенко и Дуда призвали усилить санкции против России
"Пока это еще не обсуждается… Но, по моему мнению, такое поведение, которое воздействует на другое государство или нарушает суверенитет другого государства, не может оставаться без последствий. Я придерживаюсь позиции, что мы не можем один раз ввести санкции, а затем сказать, что больше санкций не будет. По моему мнению, эту тему нельзя снимать с обсуждения, это один из наших немногих инструментов", — сказал Реттген в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

"Я полагаю, что нужно рассмотреть все варианты… Все гражданские, дипломатические и политические варианты, за исключением военного", — добавил он.

Три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства". Он также добавил, что ситуация с провокацией ВМС Украины в Черном море не нуждается в умиротворении, нарушителей государственной границы уже умиротворили российские пограничники. В Кремле заявили, что не считают инцидент с украинскими судами темой для саммита G20. А официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне инцидента в Черном море с кораблями ВМС Украины не исключила новых провокаций. В МИД РФ возложили на Киев ответственность за негативное развитие ситуации в Азово-Черноморской акватории, заявили, что провокация Киева могла быть призвана отвлечь внимание от проблем на самой Украине и чтобы найти предлог усилить санкции против РФ. МИД заявил, что РФ будет пресекать посягательства на свой суверенитет.

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Россию давно перестал волновать вопрос санкций, заявил Лавров
В понедельник Совбез ООН проголосовал против рассмотрения запрошенного Россией вопроса по ситуации в Керченском проливе. В МИД РФ позже заявили, что Москва сожалеет о блокировке СБ ООН российской повестки по ситуации в Керченском проливе.

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Порошенко уже подписал указ о решении СНБО ввести военное положение. Решение еще должна утвердить Верховная рада на заседании в понедельник.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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