В Германии заявили, что санкции против России из-за Керчи исключать нельзя

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава комитета бундестага по внешней политике и член Христианско-демократического союза ФРГ Норберт Реттген завил, что новые санкции против РФ из-за инцидента в Керченском проливе, который осложнил отношения РФ и Украины, не обсуждаются, но исключать их нельзя.

"Пока это еще не обсуждается… Но, по моему мнению, такое поведение, которое воздействует на другое государство или нарушает суверенитет другого государства, не может оставаться без последствий. Я придерживаюсь позиции, что мы не можем один раз ввести санкции, а затем сказать, что больше санкций не будет. По моему мнению, эту тему нельзя снимать с обсуждения, это один из наших немногих инструментов", — сказал Реттген в интервью радиостанции Deutschlandfunk

"Я полагаю, что нужно рассмотреть все варианты… Все гражданские, дипломатические и политические варианты, за исключением военного", — добавил он.

Три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства". Он также добавил, что ситуация с провокацией ВМС Украины в Черном море не нуждается в умиротворении, нарушителей государственной границы уже умиротворили российские пограничники. В Кремле заявили, что не считают инцидент с украинскими судами темой для саммита G20. А официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне инцидента в Черном море с кораблями ВМС Украины не исключила новых провокаций. В МИД РФ возложили на Киев ответственность за негативное развитие ситуации в Азово-Черноморской акватории, заявили, что провокация Киева могла быть призвана отвлечь внимание от проблем на самой Украине и чтобы найти предлог усилить санкции против РФ. МИД заявил, что РФ будет пресекать посягательства на свой суверенитет.

В понедельник Совбез ООН проголосовал против рассмотрения запрошенного Россией вопроса по ситуации в Керченском проливе. В МИД РФ позже заявили, что Москва сожалеет о блокировке СБ ООН российской повестки по ситуации в Керченском проливе.

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Порошенко уже подписал указ о решении СНБО ввести военное положение. Решение еще должна утвердить Верховная рада на заседании в понедельник.