В Германии заявили, что санкции против России из-за Керчи исключать нельзя

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава комитета бундестага по внешней политике и член Христианско-демократического союза ФРГ Норберт Реттген завил, что новые санкции против РФ из-за инцидента в Керченском проливе, который осложнил отношения РФ и Украины, не обсуждаются, но исключать их нельзя.
"Я полагаю, что нужно рассмотреть все варианты… Все гражданские, дипломатические и политические варианты, за исключением военного", — добавил он.
Три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства". Он также добавил, что ситуация с провокацией ВМС Украины в Черном море не нуждается в умиротворении, нарушителей государственной границы уже умиротворили российские пограничники. В Кремле заявили, что не считают инцидент с украинскими судами темой для саммита G20. А официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне инцидента в Черном море с кораблями ВМС Украины не исключила новых провокаций. В МИД РФ возложили на Киев ответственность за негативное развитие ситуации в Азово-Черноморской акватории, заявили, что провокация Киева могла быть призвана отвлечь внимание от проблем на самой Украине и чтобы найти предлог усилить санкции против РФ. МИД заявил, что РФ будет пресекать посягательства на свой суверенитет.
На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Порошенко уже подписал указ о решении СНБО ввести военное положение. Решение еще должна утвердить Верховная рада на заседании в понедельник.