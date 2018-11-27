Более тысячи зарубежных наблюдателей проследят за II туром выборов в Грузии

ТБИЛИСИ, 27 ноя — РИА Новости. Более 1,3 тысячи международных наблюдателей будут следить за проведением второго тура президентских выборов в Грузии, который состоится в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦИК.

"Ко второму туру президентских выборов зарегистрированы около 17 тысяч представителей избирательных субъектов, более 48 тысяч местных и более 1,3 тысячи международных наблюдателей. Избирательный процесс будут освещать около 2,3 тысячи журналистов", — сказали в пресс-службе ЦИК.

От миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в мониторинге второго тура выборов будут участвовать 215 человек. По словам официального представителя миссии Томаса Раймера, на следующий день после выборов наблюдатели представят предварительный отчет.

Во втором туре выборов борьбу за президентский пост будут вести независимый кандидат Саломе Зурабишвили и оппозиционер Григол Вашадзе.