Берни Сандерс может принять участие в выборах президента США в 2020 году

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Американский сенатор Берни Сандерс заявил, что может принять участие в президентских выборах в США в 2020 году, если он будет "лучшим кандидатом", чтобы одержать победу над нынешним президентом страны Дональдом Трампом.
"Я не один из тех сыновей мультимиллионеров, чьи родители сказали им, что они станут президентом США. Я не просыпаюсь утром со жгучим желанием быть президентом", — заявил в ходе интервью Сандерс.
Сандерс в 2016 году баллотировался в президенты США, но в ходе праймериз Демократической партии проиграл Хиллари Клинтон, которая в итоге уступила Трампу на всеобщих выборах. Социологические опросы показывали, что Сандерс был более популярен, чем Трамп. Но, как выяснилось, руководство Демократической партии США изначально подыгрывало Клинтон в ущерб Сандерсу. Скандал закончился отставкой руководства партии.