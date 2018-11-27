Минск поддерживает расширение повестки дня развития ЕАЭС, заявил Лукашенко

МИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск поддерживает инициативы по расширению повестки дня развития ЕАЭС и наполнении интеграции новыми темами.

"Выражаю признательность российскому председательству (в ЕАЭС — ред.) за усилия по дальнейшему продвижению интеграции, а также включение в интеграционную тематику новых направлений сотрудничества", — сказал Лукашенко во вторник в Минске, встречаясь в главами правительств стран ЕАЭС.

По его словам, "остались не охваченные договором (о ЕАЭС — ред.) достаточно важные темы, такие как экология, возобновляемая энергетика, космос, медицина, спорт, туризм, сотрудничество по которым внесет дополнительный вклад в развитие союза", — сказал президент.

Лукашенко отметил, что, вместе с тем расширение повестки дня должно быть продуманным и не наносить ущерба решению нынешних задач ЕАЭС. "Ожидаем от правительств взвешенных предложений на этот счет", — подчеркнул он.

В частности, Лукашенко отметил, что все более важным аспектом совместной работы в ЕАЭС становится цифровая повестка. "Мы подвели теоретическую и правовую базу. Основная задача, которая сейчас стоит, — определить первоочередные цифровые решения, которые способны обеспечить значительный эффект для трансграничного и межотраслевого взаимодействия. Минск готов к полноценному участию в реализации данных инициатив", — сказал белорусский президент.

По его словам, в решении этих вопросов необходима более активная роль Евразийской экономической комиссии, которая уже неоднократно обращалась с предложениями о расширении своих полномочий. Лукашенко сказал, что поддерживает это, но обратил внимание, что "больше полномочий – больше ответственности".

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.