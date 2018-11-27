Катар не получал подтверждения о созыве саммита стран Персидского залива

ДОХА, 27 ноя — РИА Новости, Юлия Троицкая. Власти Катара пока не получали официального подтверждения созыва саммита лидеров стран Персидского залива в Эр-Рияде в декабре, но всегда открыты к диалогу для урегулирования кризиса, сообщил РИА Новости во вторник представитель правительственного медиаофиса Катара Амир ас-Сейид Хассан.

В ноябре электронное издание Al-Khaleej Online сообщило со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Кувейта, что саммит стран Персидского залива пройдет в декабре в Эр-Рияде при участии всех аравийских монархий, включая Катар, несмотря на отсутствие дипотношений между Дохой и тремя странами региона. Саммит аравийских монархий намечен до встречи в верхах между лидерами этих стран и президентом США Дональдом Трампом, проведение которой запланировано в Кэмп-Дэвиде в январе 2019 года.

"Мы тесно сотрудничаем с соответствующими властями для получения подтверждения о созыве саммита арабских стран Персидского залива. Однако мы можем заверить, что государство Катар продолжает выступать за мирный и открытый диалог в попытке урегулировать этот продолжающийся спор. Как только мы получим официальное подтверждение, мы вернемся к вопросу об участии Катара", — отметил Хассан.

Он подчеркнул, что Катар всегда приветствовал посредничество Кувейта в разрешении спора с соседями и высоко оценивает усилия эмира шейха Сабаха Аль Ахмада Ас Сабаха по урегулированию кризиса вокруг Дохи.

Саммит стран Персидского залива прошел в Кувейте в декабре 2017 года, спустя полгода после того, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром. На нем присутствовали главы только двух из шести государств региона — эмиры Кувейта и Катара. Лидеры бойкотирующих Доху государств не приехали в Кувейт. Саммит завершился на сутки раньше и длился меньше часа. Никаких заявлений по Катару в его итоговом коммюнике не прозвучало. За прошедший год ничего в отношениях стран региона не поменялось.

В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн, которые вместе с Катаром входят в ССАГПЗ, разорвали дипотношения с Дохой, обвинив власти эмирата в поддержке терроризма. Они прекратили всякое сообщение с Катаром и взаимодействие в рамках региональной организации. Катар отверг их обвинения, заявив, что действия стран-соседей вызваны завистью к его экономическим успехам.