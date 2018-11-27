БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости. Европе необходимы четкие принципы и настоящий диалог по темам безопасности для возвращения России в международное правовое поле, заявил во вторник, выступая на организованном фондом имени Корбера Берлинском форуме по внешней политике, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом в последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.