БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости. Европе необходимы четкие принципы и настоящий диалог по темам безопасности для возвращения России в международное правовое поле, заявил во вторник, выступая на организованном фондом имени Корбера Берлинском форуме по внешней политике, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

"Мы должны добиться развития в ЕС культуры общей, согласованной восточной политики. Только тогда возможно проведение в отношении наших соседей вне ЕС общей политики. Это относится прежде всего к России. Целью должно быть то, чтобы Россия вновь соблюдала международные правила и не нарушала территориальный суверенитет своих соседей. Чтобы достичь этого, нам нужны, безусловно, четкие принципы, а также настоящий диалог о нашей общей безопасности в Европе", — сказал Маас.

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом в последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.