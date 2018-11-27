Ливан готов принять от России патроны для автоматов Калашникова

БЕЙРУТ, 27 ноя — РИА Новости. Ливан готов принять нескольких миллионов патронов для автоматов Калашникова в виде помощи от России, они будут переданы министерству внутренних дел, сообщается в заявлении пресс-службы исполняющего обязанности премьер-министра Ливана Саада Харири, опровергающем сообщения ливанских СМИ об отказе страны от российских боеприпасов.

"Газета "Аль-Ахбар" опубликовала новость, в которой говорится, что Ливан отказался принять партию боеприпасов от России, которые представляют из себя миллионы патронов для автоматов Калашникова. Пресс-служба премьера Харири подтверждает, что данная новость абсолютно не соответствует действительности. Российской стороне было передано согласие на получение помощи", — написано в заявлении.

В пресс-службе отметили, что боеприпасы при получении будут переданы службе внутренней безопасности министерства внутренних дел.

Сообщение о якобы отказе принять помощь в упомянутой пресс-службой газете было опубликовано в День независимости Ливана, 22 ноября. По данным газеты, ливанская сторона отказалась от помощи, так как калибр, боеприпасов предложенный российскими военными, не соответствует используемым ливанскими силовыми структурами стандартам, которые ориентированы на вооружение НАТО. В новости также было указано, что предложение от российской стороны поступило еще в начале года, однако отказ на него был передан около месяца назад.