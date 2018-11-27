КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил, что на борту задержанных в Черном море судов ВМС находились сотрудники спецслужбы.
"СБ Украины — в пределах компетенции — принимает все необходимые меры для освобождения украинских пленников и возвращения их в свои семьи", — добавили в ведомстве.
Накануне в ФСБ заявили, что провокацию со стороны украинских кораблей координировали два сотрудника СБУ, которые выполняли прямое указание киевских властей.
Провокация в Керченском проливе
В воскресенье утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.
Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.
Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и предложила обсудить ситуацию в Азовском море на Совбезе ООН в понедельник, однако большинством голосов этот вопрос был заблокирован.