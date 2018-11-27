СБУ признала, что ее сотрудники были на борту задержанных кораблей ВМС

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил, что на борту задержанных в Черном море судов ВМС находились сотрудники спецслужбы.

В пресс-службе ведомства отметили, что офицеры выполняли задачи по "контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины". При этом СБУ утверждает, что на задержанных сотрудников оказывают давление.

"СБ Украины — в пределах компетенции — принимает все необходимые меры для освобождения украинских пленников и возвращения их в свои семьи", — добавили в ведомстве.

Накануне в ФСБ заявили, что провокацию со стороны украинских кораблей координировали два сотрудника СБУ, которые выполняли прямое указание киевских властей.

Провокация в Керченском проливе

В воскресенье утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

Было принято решение применить оружие. Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и предложила обсудить ситуацию в Азовском море на Совбезе ООН в понедельник, однако большинством голосов этот вопрос был заблокирован.