Сценарист "Симпсонов" Рейсс заявил, что не планировал переезд в Россию

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Сценарист "Симпсонов" Майк Рейсс не планирует переезжать в Россию, его слова в российской прессе неправильно трактовали, рассказал он в интервью РИА Новости.

Сериал "Симпсоны" выходит на экраны с 1989 года, героями шоу, помимо Гомера, Мардж, Лизы, Мэгги и Барта, неоднократно становились знаменитости, а сами создатели мультфильма часто отзываются на мировую повестку. Один из сценаристов мультфильма Майк Рейсс приехал в Москву, чтобы выступить на бизнес-форуме в "Олимпийском". Ранее в СМИ появилась информация о том, что он не исключает возможности переезда в Россию.

"Я такого не говорил! Это очень забавно. Кто-то из журналистов задал мне два коротких вопроса, на которые я дал два коротких ответа. Из них сделали длинную статью, где все было вообще не так. Вот такое недопонимание получилось", — сказал Рейсс.

Он предположил, что журналист поинтересовался его мнением по поводу переезда актера Стивена Сигала в Россию, а он ответил, что иметь запасной вариант всегда хорошо.

"Многие в Голливуде заявляют, что переедут из Америки в Канаду, если Дональд Трамп вновь станет президентом. Я думаю, что я бы мог куда-нибудь переехать, но, скорее, в англоязычную страну", — отметил собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что ему очень нравится Россия. Сценарист и сам является русским по материнской линии, но на русском языке знает только слова "нет" и "спасибо". "Это все, на что я способен", — пошутил Рейсс.

Полный текст интервью со сценаристом "Симпсонов" читайте на сайте РИА Новости >>