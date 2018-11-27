МИД Турции: наследный принц Саудовской Аравии просил Эрдогана о встрече

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью газете Suddeutsche Zeitung, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд спросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможности встретиться на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине.

"Да, он спросил Эрдогана по телефону, смогут ли они встретиться в Буэнос-Айресе. Эрдоган ответил: "Посмотрим", — сказал Чавушоглу.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман знал об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи в саудовском консульстве в Стамбуле.

"Я не знаю, почему Трамп это сказал. Я также не знаю, есть ли у американцев доказательства… которых мы не знаем. "Возможно" нам не достаточно, мы должны быть уверены ", — добавил Чавушоглу.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.