Украинские моряки стали разменной картой в игре Порошенко, заявил Патрушев

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что военные моряки Украины стали разменной картой в политической игре украинского президента Петра Порошенко, стремящегося повысить шансы остаться у власти.

"Военные моряки Украины стали разменной картой в политической игре президента Порошенко и его соратников, готовых идти на любые преступления в погоне за повышением собственных шансов остаться у власти. А они, как известно, в нынешних условиях невелики", — сказал он в интервью изданию "Аргументы и факты".