В Нью-Йорке пешеход погиб из-за неудачной парковки автомобилиста

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Один пешеход погиб, еще трое получили ранения в Нью-Йорке после того, как автомобилист не справился с управлением во время парковки, сообщили в полиции города.

"Четыре пешехода попали под колеса автомобиля на Манхэттене. Один из них скончался на месте", — сообщается в Twitter полиции Нью-Йорка.

Как поясняет местный телеканал NBC New York, 70-летний водитель минифургона не справился с управлением при парковке. Автомобиль выскочил на тротуар и влетел в ларек с фруктами. В результате инцидента пострадали в общей сложности шесть человек: один погиб на месте, четверых госпитализировали, еще двое от медицинской помощи отказались.

Водитель утверждает, что нажал на газ, поскольку думал, что уже перевел автомобиль в режим парковки. Мужчина не скрылся с места происшествия, и полиция считает его действия непреднамеренными, сообщает телеканал.