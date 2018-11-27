Федеральный суд отклонил иск против Трампа и его отеля, сообщают СМИ

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Федеральный суд отклонил иск владельцев ресторана в Вашингтоне в отношении Дональда Трампа и его отеля Trump International, утверждавших, что отель имеет преимущества, так как принадлежит президенту США, сообщает газета Hill.

Руководство ресторана Cork Wine Bar в прошлом году подало иск против Трампа. По мнению владельцев, иностранные лидеры, лоббисты и члены правительства чаще бронировали отель Trump International Hotel в Вашингтоне, чем другие отели, из-за влияния Трампа.

"Я заключил по существу дела, что Cork не смог сформулировать иск о несправедливой конкуренции по закону округа Колумбия", — приводит издание слова судьи Ричарда Лиона.

Он также отметил, что не может запрещать публичным людям, в том числе Трампу, вкладывать капитал в компании, которые они продвигают.

Ранее федеральный судья отклонил запрос представителей Трампа о том, чтобы прекратить судебный процесс, который будет выяснять, нарушает ли Трамп Конституцию США, продолжая поддерживать деловые отношения с иностранными правительствам. Причиной искового заявления стало то, что президент по-прежнему участвует в операциях с имуществом и не отошел окончательно от управления собственным бизнесом. Иск был подан в суд штата Мэриленд.