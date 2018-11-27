Греческие журналисты проводят 24-часовую забастовку

АФИНЫ, 27 ноя — РИА Новости. Профсоюзы сотрудников греческой печати и средств массовой информации начали во вторник 24-часовую забастовку в рамках общенациональной забастовки, объявленной на среду.

По решению руководства профсоюзов, с 6 утра вторника (07.00 мск) до 6 утра среды бастуют сотрудники всех СМИ в государственном и частном секторах, общественного телевидения, генерального секретариата по делам информации, пресс-служб ведомств.

Сутки не выходят выпуски новостей на радио и телевидении, не работает большинство сайтов. Забастовка проводится в знак протеста против политики затягивания поясов.

"Сотрудники сферы информации активно участвуют в продолжающейся борьбе трудящихся, безработных и пенсионеров по всей стране, в удушающей среде рецессии, жесткой экономии, бедности и социальной изоляции. Мы осуждаем продолжающиеся антинародные меры и обязательства по меморандуму с кредиторами, которые влияют на весь греческий народ и, в частности, на работников прессы", — говорится в заявлении профсоюзов.

Журналисты требуют восстановления всех насильственно нарушенных профессиональных, пенсионных и профсоюзных прав.

Сотрудники СМИ требуют коллективных трудовых соглашений со стабильной и полной работой для всех и с равными правами, достойной заработной платы и пенсии, социального обеспечения с гарантией государства, бесплатного здравоохранения, немедленного изменения проекта бюджета на 2019 год и немедленного возмещения незаконного сокращения основных и дополнительных пенсий, праздничных пособий.

Среди требований — защита единственного жилья должников от продажи через аукционы.

Сотрудники СМИ требуют также свободы печати.