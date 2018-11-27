Белый дом назвал разгон мигрантов на границе с Мексикой профессиональным

ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Белый дом прокомментировал действия американских военных, которые применили слезоточивый газ против мигрантов, пытавшихся пересечь границу со стороны Мексики.

"В четырех агентов попали брошенные предметы. Отвечающие за охрану границы офицеры ответили несмертельными средствами для разгона толпы — это стандартный протокол для правоохранительных инстанций по всей стране", — сказано в Twitter Белого дома.

Там отмечается, что военнослужащие "профессионально справились с опасной ситуацией".

В заявлении также говорится, что в толпе в основном были одиночные взрослые мужчины.

Ранее сообщалось, что против мигрантов применили слезоточивый газ. СМИ распространили фотографии, на которых видно, что среди попавших под газ людей были женщины с детьми.

К США по территории Мексики направляются несколько караванов мигрантов из Центральной Америки. Так, по сообщениям мексиканского МВД, на границе сконцентрировались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.

Часть беженцев из каравана вернулись на родину или остались в Мексике. Для контроля над границей Вашингтон направил несколько тысяч военнослужащих.

В воскресенье американские пограничники уже закрывали один из главных пропускных пунктов на границе с Мексикой в районе Сан-Диего, однако в понедельник восстановили его работу. Кроме того, Дональд Трамп пообещал, что власти при необходимости закроют все пункты пропуска на границе для борьбы с нелегальными мигрантами.