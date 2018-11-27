В Греции полиция вступила в перестрелку с грабителями супермаркета

АФИНЫ, 27 ноя — РИА Новости. В Афинах полицейские вступили в перестрелку с двумя грабителями супермаркета, сообщает издание "Прото тема".

Двое грабителей примерно в 20.30 понедельника, незадолго до закрытия, вошли в супермаркет в районе Врилиссия на севере Афин.

Служащие подали сигнал тревоги, и в магазин сразу прибыли полицейские из группы быстрого реагирования, находившиеся неподалеку.

В ходе перестрелки один из грабителей был ранен и арестован, его сообщник бежал, но через несколько минут погони его поймали, сообщает издание.

По предварительной информации, оба грабителя греки. Во время ограбления в магазине находились около 30 посетителей, среди них семьи с детьми.