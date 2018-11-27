Трамп назвал примененный на границе с Мексикой слезоточивый газ безопасным

ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал родителей детей в толпе мигрантов на границе с Мексикой, против которых накануне американские правоохранители применили слезоточивый газ при попытке пересечь границу, а сам газ назвал безопасным.

СМИ распространили фотографии, на которых видно, что среди попавших под газ людей были женщины с детьми. Мигранты, в свою очередь, бросали камни.

"Зачем родитель бежит в место, где, как они знают, формируется слезоточивый газ? А они бегут туда с ребенком. В некоторых случаях они не родители. Это люди, которых называют "хваталами". Они хватают ребенка, потому что думают, что при наличии ребенка получат особый статус… По всей границе множество таких людей, которые хватают детей, не имея представления о том, чьи это дети", — сказал Трамп во вторник журналистам. Его слова во вторник распространил пул Белого дома.

Трамп заявляет, что у таких мигрантов действительно есть некоторые преимущества благодаря "безумным законам". При этом он заявил о безопасном характере слезоточивого газа.

"Он очень безопасен. Те, кто пострадали в определенной степени, — это люди, которые гасили (заряды с газом – ред.), но он очень безопасен", — заверил Трамп.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны при необходимости закроют пункты пропуска на границе для борьбы с нелегальными мигрантами.

К США сейчас по территории Мексики идут несколько караванов мигрантов из Центральной Америки. Последние данные МВД Мексики свидетельствуют, что в районе городов Тихуана и Мехикали на границе с США сконцентрировались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Часть мигрантов из каравана вернулась на родину или решила остаться в Мексике. Власти США перебросили на границу несколько тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности.