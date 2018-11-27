Экс-президента Панамы будут судить по делу о шпионаже за оппозицией

МЕХИКО, 27 ноя — РИА Новости. Дело по обвинению экс-президента Панамы Рикардо Мартинелли в шпионаже за политическими противниками в понедельник было направлено для рассмотрения в верховный суд страны.

Как сообщает канал Globovision , судья Херонимо Мехия признал возможным начало данного процесса, основываясь на законных основаниях в рамках панамского законодательства. Начало процесса намечено на 11 декабря.

Мартинелли был задержан в США в 2017 году и через год экстрадирован на родину. Возглавлявший Панаму в 2009-2014 годах экс-президент обвиняется в причастности к коррупции, слежке за оппозицией, соратниками и гражданами страны. Его также подозревают в нелегальной торговле панамскими визами, которые могли принести Мартинелли вместе с подельниками до 100 миллионов долларов. По совокупности обвинений ему грозит наказание до 21 года тюрьмы.