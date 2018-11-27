В Ливане рассказали о роли России в сохранении истории Ближнего Востока

БЕЙРУТ, 27 ноя — РИА Новости. Эксперты из России совместно с арабскими коллегами провели круглый стол в Бейруте, на котором обсудили взаимодействие и роль РФ в сохранении культурного наследия Ближнего Востока.
В рамках мероприятия, посвященного вопросу сохранения памятников культуры в странах Ближнего Востока, также были представлены фотовыставки МИА "Россия сегодня" "Сирия — между миром и войной" и военного фотографа Евгения Келя "Непобедимая Пальмира".
"Цель проекта — обмен экспертными мнениями российских и арабских специалистов. Люди, которые профессионально занимаются политологией, обсудили роль России в сохранении культурного наследия на Ближнем Востоке", — рассказал РИА Новости руководитель представительства Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков.
Большую часть доклада участники посвятили роли России в сохранении культурных памятников Сирии и Ближнего Востока в целом.
Зайчиков рассказал, что обмен опытом и информацией будет продолжаться и не остановится на проведенном круглом столе в Бейруте.
"В следующем году проект продолжится в Ливане и в других странах, в том числе в Сирии и Иордании. Мы рады, что проект успешно стартовал в Бейруте и сопровождался фотовыставками российских военных корреспондентов", — отметил Зайчиков.
Дмитрий Егорченков, директор центра стратегических исследований и политических прогнозов Российского университета дружбы народов (РУДН), рассказал в свою очередь РИА Новости, что консультации между российскими и арабскими экспертами прошли продуктивно и насыщено.
"Основная мысль во всех выступлениях сегодня заключалась в том, что не нужно "ждать милости от природы", мы должны больше на общественном и экспертном уровнях заострять тему угрозы культурного наследия Ближнего Востока. Мы в каком-то смысле должны вынуждать политиков больше обращать внимание на данные вопросы", — сказал Егорченков.