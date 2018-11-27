В Ливане рассказали о роли России в сохранении истории Ближнего Востока

Круглый стол в Бейруте, посвященный взаимодействию РФ и арабских стран в сохранении культурного наследия Ближнего Востока

Круглый стол в Бейруте, посвященный взаимодействию РФ и арабских стран в сохранении культурного наследия Ближнего Востока

БЕЙРУТ, 27 ноя — РИА Новости. Эксперты из России совместно с арабскими коллегами провели круглый стол в Бейруте, на котором обсудили взаимодействие и роль РФ в сохранении культурного наследия Ближнего Востока.

В рамках мероприятия, посвященного вопросу сохранения памятников культуры в странах Ближнего Востока, также были представлены фотовыставки МИА "Россия сегодня" "Сирия — между миром и войной" и военного фотографа Евгения Келя "Непобедимая Пальмира".

© Представительство Россотрудничества в Ливане Фотовыставка "Сирия - между миром и войной" © Представительство Россотрудничества в Ливане Фотовыставка "Сирия - между миром и войной"

"Цель проекта — обмен экспертными мнениями российских и арабских специалистов. Люди, которые профессионально занимаются политологией, обсудили роль России в сохранении культурного наследия на Ближнем Востоке", — рассказал РИА Новости руководитель представительства Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков.

На мероприятие были приглашены ведущие ливанские специалисты, советники ряда политических партий, руководитель центра стратегических исследований Иордании Амер Шаабани и представитель дамасского центра стратегических исследований Акиль Махфуд.

Большую часть доклада участники посвятили роли России в сохранении культурных памятников Сирии и Ближнего Востока в целом.

Зайчиков рассказал, что обмен опытом и информацией будет продолжаться и не остановится на проведенном круглом столе в Бейруте.

"В следующем году проект продолжится в Ливане и в других странах, в том числе в Сирии и Иордании. Мы рады, что проект успешно стартовал в Бейруте и сопровождался фотовыставками российских военных корреспондентов", — отметил Зайчиков.

Главная цель проведенного в Бейруте мероприятия, по словам его участников, заключается в активизации контактов между российскими и арабскими специалистами, а также в привлечении внимания общественности к сохранению культурного наследия данного региона.

Дмитрий Егорченков, директор центра стратегических исследований и политических прогнозов Российского университета дружбы народов (РУДН), рассказал в свою очередь РИА Новости, что консультации между российскими и арабскими экспертами прошли продуктивно и насыщено.

"Основная мысль во всех выступлениях сегодня заключалась в том, что не нужно "ждать милости от природы", мы должны больше на общественном и экспертном уровнях заострять тему угрозы культурного наследия Ближнего Востока. Мы в каком-то смысле должны вынуждать политиков больше обращать внимание на данные вопросы", — сказал Егорченков.