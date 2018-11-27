Военное положение ввели в десяти регионах Украины

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Парламент Украины утвердил указ президента о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней из-за инцидента в Черном море. Петр Порошенко пообещал не ограничивать права и свободы граждан и не проводить частичную мобилизацию, хотя указ это предусматривает. Он также заявил, что не пытается сорвать президентские выборы.

Военное положение на 30 дней

Рассмотрение этого вопроса в Верховной раде проходило бурно. Президенту пришлось почти на ходу менять текст указа, чтобы не сорвать голосование. Компромиссом стало сужение территории, на которой вводится военное положение: вместо всей страны оно будет действовать в ряде регионов вдоль границы с Россией и вдоль побережья Черного и Азовского морей. Кроме того, Рада отдельным решением назначила дату президентских выборов.

Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Порошенко в воскресенье ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по военному положению в стране в связи с инцидентом в Черном море, еще больше обострившим отношения Москвы и Киева. Украинский лидер заявил, что военное положение не означает объявления войны, а вводится "исключительно с целью усиления обороны Украины".

Изначально текст указа предусматривал введение специального режима на 60 дней. В документе также говорилось, что "в связи с введением в Украине военного положения временно, на период действия правового режима военного положения, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины". Эти статьи касаются прав на неприкосновенность жилища, тайну корреспонденции, свободу мысли и слова, а также участие граждан в референдумах и выборах, митингах.

Данные нормы в указе вызвали критику со стороны парламентских фракций, в частности, многих депутатов возмутила возможность переноса выборов на неопределенный срок.

Во время работы внеочередной сессии Рады Порошенко обратился к гражданам со специальным обращением и сообщил, что скорректировал условия введения военного положение, отказавшись от жестких мер. В частности, уменьшил сроки его действия.

"СНБО рекомендовал сегодня ввести мне военное положение на 60 дней. Хочу объявить вам мое решение: я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней. Для чего? А чтобы военное положение никоим днем не накладывалось на начало избирательной кампании. Чтобы ни у кого из тех, кто о своей партии, о своем политическом интересе печется больше, чем о нации и украинских интересах, сейчас не осталось никаких оснований для грязных политических спекуляций или инсинуаций", — заявил президент.

Однако в ходе выступления в Раде президенту пришлось пойти еще на один компромисс. Военное положение будет введено лишь в десяти регионах страны из 24.

"Проектом закона, который утверждает указ, предусматривается по итогам обсуждения введение военного положения исключительно в областях, которые находятся вдоль российской границы, вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы и вдоль побережья Черного и Азовского морей", — заявил Порошенко.

По его словам, военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях и внутренних морских водах.

Ограничения прав и свобод не будет

Порошенко также заявил, что военное положение не ограничит права и свободы граждан Украины и не приведет к введению цензуры. По его словам, в указ вошло только то, что касается военных мер, "которые в случае вторжения позволят нам как можно скорее отреагировать и мобилизовать ресурсы".

Порошенко также заявил, что не планирует пока прибегать к полной или частичной мобилизации, однако эта возможность остается открытой.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, выступая в Раде, пояснил, что права и свободы граждан могут быть ограничены в период военного положения, но в случае обострения военной ситуации.

"В связи с введением военного положения на Украине временно на период действия правового режима военного положения могут, я подчеркиваю, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина согласно законам и конституции Украины", — сказал Турчинов.

Угрозы выборам нет

Ранее ряд украинских политиков и экспертов заявляли, что Порошенко, вводя военное положение в стране после инцидента в Черном море, пытается отсрочить или даже отменить предстоящие в марте президентские и намеченные на осень парламентские выборы.

Президент отметил, что выборы главы государства пройдут в соответствии с конституцией. После утверждения указа о введении военного положения Рада назначила выборы президента на 31 марта 2019 года.

Официально президентская гонка стартует на Украине в конце декабря 2018 года. Порошенко пока не заявлял о намерении повторно баллотироваться на пост президента.

Рада была единодушна



Депутаты Рады поддержали предложение о введении военного положения. Некоторые даже назвали его запоздалым, отмечая, что его надо было вводить еще в 2014 году, когда Украина потеряла Крым и начался конфликт в Донбассе. Против проголосовали только депутаты от фракции "Оппозиционный блок".

Бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко ранее заявляли, что не считают целесообразным введение военного положении. Они отмечают, что военное положение не было введено ранее, когда это было наиболее целесообразным.

"Одним из главных аргументов против такого решения (введения военного положения — ред.) как раз и была неизбежность катастрофических социально-экономических и демографических последствий. Очевидно, сегодня появились другие аргументы, и, скорее всего, политического характера. Это — выборы. Большая часть общества считает, что таким образом может быть ограничена демократия. Эти подозрения крайне опасны — они могут привести к общественному конфликту", — говорится в их совместном обращении.