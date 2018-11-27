Правозащитники просят Аргентину задержать саудовского принца на саммите G20

МЕХИКО, 27 ноя – РИА Новости. Американская правозащитная организация Human Rights Watch обратилась с просьбой к властям Аргентины, где в пятницу начинается саммит G20, задержать в случае приезда в страну наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда.

Как сообщает портал Clarin , просьба направлена судье Ариэлю Лихо в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи и возможными военными преступлениями в Йемене со стороны возглавляемой Саудовской Аравией коалицией.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии мог отдать приказ об убийстве оппозиционного саудовского журналиста.

Сейчас судья направил данный запрос в прокуратуру, чтобы было дано определение, подпадает ли этот случай под аргентинскую юрисдикцию. В то же время источники Clarin в судебных органах называют маловероятным согласие аргентинской юстиции на удовлетворение запроса.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.