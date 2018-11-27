В Финляндии хотели бы, чтобы поезд Москва-Хельсинки стал скоростным

ХЕЛЬСИНКИ, 27 ноя — РИА Новости. Существующее скоростное железнодорожное сообщение между Финляндией и Петербургом является значительным достижением сотрудничества, и в стране были бы рады организации подобного сообщения и с Москвой, сообщила в интервью РИА Новости министр транспорта и коммуникаций Финляндии Анне Бернер.
"Поезд "Аллегро" является важным транспортным звеном между Хельсинки и Санкт-Петербургом и является значительным достижением сотрудничества, осуществляемого между нашими странами", — отметила министр.
Она отметила, что с учетом требований Шенгенского соглашения об упрощении паспортно-визового контроля Европейского союза, единственная возможность для осуществления паспортного контроля в движущемся поезде — это совершенствование данного сообщения так, чтобы превратить его в высокоскоростное.
"Министерство транспорта и связи Финляндии положительно относится к такому варианту, чтобы поезд "Лев Толстой" в более долгосрочном периоде был превращен в скоростное железнодорожное сообщение, каким является поезд "Аллегро", после чего можно было бы изучить с контролирующими органами условия осуществления пограничного контроля данного железнодорожного сообщения", — отметила Бернер.
"Такие варианты решения вопроса обсуждаются на встречах российско-финляндских рабочих групп", — подчеркнула министр транспорта и связи Финляндии.