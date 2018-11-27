В Финляндии хотели бы, чтобы поезд Москва-Хельсинки стал скоростным

ХЕЛЬСИНКИ, 27 ноя — РИА Новости. Существующее скоростное железнодорожное сообщение между Финляндией и Петербургом является значительным достижением сотрудничества, и в стране были бы рады организации подобного сообщения и с Москвой, сообщила в интервью РИА Новости министр транспорта и коммуникаций Финляндии Анне Бернер.

"Поезд "Аллегро" является важным транспортным звеном между Хельсинки и Санкт-Петербургом и является значительным достижением сотрудничества, осуществляемого между нашими странами", — отметила министр.

"В то же время поезд "Лев Толстой", курсирующий между Хельсинки и Москвой, является конвенциональным железнодорожным сообщением, и в нем пограничный контроль осуществляется на пограничных железнодорожных станциях двух стран. Кроме того, на пограничных железнодорожных станциях происходит смена локомотива, для чего необходима стоянка на пограничной железнодорожной станции как минимум на 25-30 минут. Это означает, что осуществление пограничного контроля в движущемся поезде в нынешних условиях не позволило бы существенно сократить время в пути поезда "Лев Толстой", — пояснила министр.

Она отметила, что с учетом требований Шенгенского соглашения об упрощении паспортно-визового контроля Европейского союза, единственная возможность для осуществления паспортного контроля в движущемся поезде — это совершенствование данного сообщения так, чтобы превратить его в высокоскоростное.

"Министерство транспорта и связи Финляндии положительно относится к такому варианту, чтобы поезд "Лев Толстой" в более долгосрочном периоде был превращен в скоростное железнодорожное сообщение, каким является поезд "Аллегро", после чего можно было бы изучить с контролирующими органами условия осуществления пограничного контроля данного железнодорожного сообщения", — отметила Бернер.

В более краткосрочной перспективе движение поездов между Хельсинки и Москвой можно в определенной мере ускорить путем принятия технических решений, при помощи которых представляется возможным увеличить скорость движения поезда на территории Финляндии до 140 километров в час, добавила глава ведомства.

"Такие варианты решения вопроса обсуждаются на встречах российско-финляндских рабочих групп", — подчеркнула министр транспорта и связи Финляндии.