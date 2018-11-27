МЕХИКО, 27 ноя – РИА Новости. Власти Мексики просят США провести расследование инцидента на границе с участием сотен мигрантов, против которых США использовали нелетальное оружие, сообщил в понедельник МИД страны.

В воскресенье около 500 мигрантов из Центральной Америки попытались силой прорваться на территорию США в районе мексиканского города Тихуана. Попытка не удалась, а Мексика пообещала жесткую реакцию на действия мигрантов. Мексиканские СМИ сообщили, что силовики США применили против мигрантов слезоточивый газ и резиновые пули.

"МИД представил дипломатическую ноту в посольство США в связи с инцидентами, происшедшими 25 ноября в приграничной зоне Тихуана — Сан-Диего", — говорится в коммюнике ведомства.

В ноте содержится запрос властям США провести всеобъемлющее расследование событий, в которых использовалось нелетальное оружие со стороны США в сторону Мексики.

По данным МВД Мексики, в стране сейчас сконцентрированы более 8,2 тысячи центральноамериканских мигрантов, из которых в районе городов Тихуана и Мехикали находятся 7,4 тысячи человек.