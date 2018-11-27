Меланья Трамп показала патриотичный рождественский интерьер Белого дома

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп продемонстрировала рождественское убранство Белого дома, выполненное "в духе патриотизма".

Видео с оформлением резиденции президента США опубликовано в Twitter-аккаунтах Меланьи и Белого дома. Кроме того, об украшении интерьера резиденции президента США говорится в сообщении Белого дома.

​"Белый дом, украшенный Меланьей Трамп, сияет в духе патриотизма", — говорится в заявлении.

Сообщается, что каждый зал Белого дома украшен в определенном стиле и посвящен отдельным людям или событиям в США. При этом главными цветами рождественского интерьера стали красный, синий и золотой.

В заявлении добавляется, что в течение декабря Белый дом проведет более 100 приемов и встретит более 30 тысяч посетителей.

Дональд Трамп и его супруга 19 ноября приняли участие в церемонии встречи рождественской елки в Белом доме. Шестиметровое дерево доставили в повозке с запряженными лошадьми прямо ко входу в Белый дом, возле которого также играл оркестр военно-морского флота США. В этом году в Белом доме будет стоять елка Лэрри Смита из Ньюлэнда, штата Северная Каролина. Прошлым летом он стал победителем конкурса Национальной ассоциации рождественских елок, а с этой наградой ему выпала честь поставить свое лучшее дерево в Вашингтоне. До этого он уже неоднократно пытался выиграть в этой номинации, но удача улыбнулась ему только в этом году.