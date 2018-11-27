В Раде уточнили области введения военного положения

КИЕВ, 27 ноя – РИА Новости. Принятое Верховной радой Украины решение предусматривает введение военного положения в десяти регионах страны и внутренних водах Азово-Керченской акватории с 26 ноября по 26 декабря. При этом в случае необходимости президент может объявить частичную мобилизацию.

Такие уточненные данные следуют из доработанного президентского законопроекта, обнародованного на сайте Верховной рады после голосования депутатов.

В понедельник Рада одобрила указ президента о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней после инцидента в Черном море. Изначально президент предложил военное положение по всей Украине на 60 дней, позже – на 30 дней во избежание срыва президентских выборов 31 марта 2019 года. При голосовании в Раде Порошенко заявил, что не только предлагает ограничить срок, но и территории. Изначально указывался период военного положения с 26 ноября, потом — с 28 ноября.

"Утвердить указ президента Украины от 26 ноября 2018 № 393 "О введении военного положения в Украине" со следующей оговоркой: военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории", — говорится в доработанном законе.

Также в нем говорится, что в период действия военного положения "частичная мобилизация объявляется президентом Украины в сроки и в объемах согласно угрозам национальной безопасности и обороне Украины".

В пояснительной записке говорится, что речь идет о введении военного положения в период с 15.00 мск 26 до 15.00 мск 26 декабря.

Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.