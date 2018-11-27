Украина получила "нового фюрера" в лице Порошенко, заявили в Госдуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Украина, введя военное положение, получила "нового фюрера" в лице украинского президента Петра Порошенко, заявил депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко.

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Верховная рада в понедельник одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней.

"Все ожидаемо. Порошенко становится новым украинским фюрером. С этого момента Порошенко на Украине можно будет все. Но и ответственность теперь за все происходящее в стране и за последствия тех или иных решений будет лично на нем. Думаю, что кончит он хуже (экс-президента Грузии Михаила — ред.) Саакашвили. Все местные "товарищи" будут мечтать уничтожить его как политика и разделить его капитал", — сказал РИА Новости Козенко.

По его словам, в Верховной раде Украины подобным развитием событий довольны далеко не все, но они будут вынуждены подстраиваться под эти решения.

Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.