"Не материтесь в парламенте!" Как на Украине вводили военное положение

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Антон Лисицын, Игорь Гашков. После инцидента в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение, вызвав недовольство многих политиков и депутатов Верховной рады. По сути, глава государства захотел приостановить действие Конституции в преддверии президентских выборов. Тем не менее парламент утвердил особый правовой режим в десяти областях Украины. Военное положение даже в некоторых регионах дает Порошенко полномочия, близкие к диктаторским.

"Помощи не будет"

Российские пограничники задержали 25 ноября в Керченском проливе два украинских катера и буксир. В Федеральной службе безопасности пояснили, что моряки Военно-морских сил Украины вторглись в территориальные воды России, причем в те, что были таковыми еще до воссоединения Крыма с Российской Федерацией. "Украинские военные корабли вошли в территориальные воды по прямому указанию киевских властей (…). Координацию провокации осуществляли два сотрудника СБУ, которые находились непосредственно на украинских судах", — сообщили в ведомстве по итогам опроса военнослужащих ВМС Украины и СБУ.

Украинские официальные лица обратились к международной общественности за поддержкой. Но НАТО и Европейский союз отделались примиряющими словами, призвав к деэскалации обе стороны. Вынести вопрос на обсуждение Совбеза ООН в нужном ключе Киеву тоже не удалось. Даже президент США Дональд Трамп сказал только, что "происходящее между Россией и Украиной ему не нравится". Словом, о безоговорочной поддержке Киева речи не идет.

"Украина не является военным союзником стран НАТО. Военной помощи не будет. Это четкая позиция блока с 2014-го, и она такова: Украине сочувствуем, но прямой поддержки со стороны НАТО нет и не предвидится", — описал ситуацию РИА Новости заместитель Центра политических технологий Алексей Макаркин.

© Фото : ФСБ РФ Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи © Фото : ФСБ РФ Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи

Между тем военным пришлось оправдываться за то, что катера и буксир ВМС Украины были задержаны. "Мы рассчитывали на авиацию, — объяснял командующий украинским флотом Игорь Воронченко. — На тот момент уже наступило темное время суток. Можно было, но применять [авиацию] и преодолевать [российскую] систему ПВО было бы очень обременительно".

"Жертва" инцидента

В ответ на "агрессивные действия России" Порошенко и подписал указ о введении в стране особого правового режима. Еще до голосования в Раде мнения сторонников и противников президента разделились. Заместитель главы парламента Оксана Сыроед подчеркнула, что особый правовой режим позволит "манипулировать" подготовкой выборов и ходом голосования. Депутат Рады Игорь Луценко также отметил, что Киев хочет ввести военное положение без войны из чисто политических соображений.

Депутат Вадим Новинский прямо обвинил Порошенко в том, что тот переводит страну на военные рельсы с целью удержаться у власти. "До выборов осталось четыре месяца, у него самый низкий рейтинг, и он понимает, что нет никакой возможности легитимным способом избраться на очередной срок", — высказал мнение парламентарий. Действия украинского президента он назвал "безумными", "направленными исключительно на сохранение своей собственной власти".

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, наоборот, уверяла сограждан в том, что военное положение необходимо, так как "атакуют наше морское пространство". Она объявила Украину "жертвой" инцидента. И тут же сама же себя опровергла, добавив, что Киев не будет играть "в ролевые игры [в качестве] жертвенной овцы".

Общество и парламент были так взволнованы, что президенту пришлось объяснять: "Военное положение не означает объявления войны".

Обсуждение обернулось скандалом

Заседание Верховной рады Порошенко заранее объявил закрытым, хотя по закону решение о формате мероприятия имели право принимать только сами депутаты. Поэтому медиа все-таки получили возможность освещать ход заседания. Как выяснилось, президент не зря хотел организовать голосование без посторонних глаз.

Почти сразу возник скандал. В предлагаемых на рассмотрение документах депутаты увидели пункт об ограничении прав и свобод. Причем в тексте указа на сайте президента такого пункта не было. Зато там было положение о "частичной мобилизации" в ряды вооруженных сил.

Парламентарии передали текст журналистам. Из документа следовало, что глава государства намеревался ограничить действие Конституции, гарантирующей гражданам неприкосновенность жилья, тайну переписки и телефонных разговоров, невмешательство в личную и семейную жизнь, свободу передвижения, слова, выражения своих взглядов и убеждений. Также глава государства претендовал на право запрещать митинги. Судя по публикациям в СМИ, беспокойство у украинцев вызвало и возможное ограничение выезда за рубеж.

Впрочем, закон "О военном положении" и без того позволяет государству временно ограничивать конституционные права и свободы гражданин, а также поднимать вопрос "о запрете деятельности политических партий, общественных объединений". Более того, исполнительная власть в таком режиме может "запрещать (…) передачу информации через компьютерные сети" — то есть блокировать интернет. Военное положение дает президенту исключительные, фактически диктаторские полномочия.

Журналисты ранее могли ознакомиться с еще одним любопытным документом. Две недели назад кабинет министров опубликовал порядок эвакуации "отдельных категорий населения в случае введения военного положения". Совпадение неслучайное, считают критики президента. Киевский политический активист Миха Чаплыга напомнил, что "лучший экспромт — заранее подготовленный". "Теперь понятно, почему Петя [Порошенко] решил продать свою "Ленинскую кузню" (принадлежащий украинскому президенту завод. — Прим. ред.)", — сделал вывод Чаплыга.

Депутаты заблокировали трибуну и запросили консультаций с Порошенко. "Я требую от вас не нарушать Конституцию и права миллионов украинцев", — кричал в зале заседаний глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

Две цели Киева

В ответ на критику Порошенко предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней, чтобы выборы президента прошли в установленные сроки. "Именно в начале декабря я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов, которые должны состояться в соответствии с Конституцией 31 марта 2019 года", — пообещал украинский президент.

В результате был принят компромиссный вариант. Рада проголосовала за введение военного положения на 30 дней в десяти областях у границы с Россией, а также у Черного и Азовского морей. Особый режим устанавливается с девяти утра 28 ноября. Даже такой результат дался Порошенко нелегко. Ему пришлось опровергнуть многолетние утверждения Киева о причастности Москвы к конфликту в Донбассе. "Как только российский солдат пересечет украинскую границу, я не буду терять ни секунды для того, чтобы обеспечить защиту украинской земли", — заклинал парламентариев президент Украины.

Депутаты подавали с места ехидные реплики. Одна из самых приличных: "Брехня!" Так парламентарии отреагировали на клятвенные заверения президента в том, что он не ограничит права украинцев. Накал страстей был таков, что Порошенко пришлось просить: "Можно, чтобы мы не матюкались в парламенте?"

Российский политолог Дмитрий Абзалов объясняет РИА Новости активность украинского президента приближающимся днем голосования. "Порошенко идет на все это отчаяния. По всем опросам он не проходит даже во второй тур. Остается сыграть на слом электорального процесса — не позволить конкурентам провести полноценную избирательную кампанию, а может быть, и вообще сместить выборы на другую дату", — говорит эксперт.

По мнению политтехнолога, бывшего депутата Одесского городского совета Игоря Димитриева, сложившаяся ситуация на руку Порошенко. "С одной стороны, Киев действует в Азовском море для того, чтобы понравиться большим белым хозяевам в Вашингтоне. "Качать" ситуацию у Керченского пролива начали намного раньше. До этого украинские военные моряки тихо-мирно запрашивали разрешение на проход и следовали себе в Мариуполь. А военное положение открывает для нынешней власти окно небывалых возможностей: СМИ под тотальным контролем, бюджеты местных администраций — тоже. Так "играть" в выборы Порошенко нравится намного больше", — заключил эксперт в комментарии РИА Новости.