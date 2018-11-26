Рада назначила дату выборов президента Украины

КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Верховная Рада Украины назначила очередные выборы президента страны на 31 марта 2019 года, соответствующее постановление Рада приняла в понедельник.

За решение проголосовали 298 депутатов.

"Мы приняли решение", — сказал после голосования спикер Рады Андрей Парубий.

"В соответствии с пунктом седьмым части первой статьи 85, части пятой статьи 103 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года", — говорится в тексте решения, опубликованном на сайте Рады.

Согласно решению, постановление вступает в силу со дня его принятия.

В пояснительной записке говорится, что согласно закону о выборах президента Украины Верховная Рада назначает очередные выборы президента Украины не позднее, чем за сто дней до дня выборов. "Таким образом, существует необходимость в принятии Верховной Радой Украины соответствующего постановления", — отмечается в пояснительной записке.