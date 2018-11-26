Земан пообещал Израилю работать над переносом посольства в Иерусалим

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан пообещал парламенту Израиля содействовать переводу посольства своей страны в Иерусалим, но признал, что его возможности ограничены.

Земан, приехавший с визитом в еврейское государство, выступает за релокацию дипмиссии по примеру США, однако чешское правительство ориентируется в этом вопросе на общеевропейские установки.

"Я не диктатор, к сожалению, но обещаю сделать все, что в моих силах", — сказал он с трибуны Кнессета.

Во вторник Земан собирается открывать в Иерусалиме "Чешский дом", где разместятся культурный центр, представительства туристического и торгового агентств. Сам президент называет появление в городе подобного комплекса первым шагом к переносу посольства.

В Иерусалиме пока расположены только посольства США и Гватемалы. Остальной мир продолжает считать статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности израильтян с палестинцами, а пока этого не произошло — держит свои посольства в Тель-Авиве.

Выступая в парламенте, Земан назвал себя "лучшим другом Израиля во всей моей стране". "Премьер-министр (Биньямин) Нетаньяху сказал, что Чешская Республика является лучшим другом Израиля в Европе. У меня возникает вопрос, почему только в Европе?" — сказал президент.