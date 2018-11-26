Мэй назвала дату голосования парламента по соглашению о Brexit

ЛОНДОН, 26 ноя – РИА Новости, Денис Ворошилов. Палата общин британского парламента проведет итоговое голосование по соглашению с ЕС о Brexit 11 декабря, сообщила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

Ранее источник РИА Новости в аппарате палаты общин сообщил РИА Новости, что голосование может состояться на второй неделе следующего месяца, предположительно, 12 декабря. Накануне Мэй заявляла об уверенности в том, что документ будет ратифицирован до рождественских каникул.

"Я с нетерпением жду 11 декабря, когда палата соберется, чтобы определиться, поддержать или нет реализацию итогов референдума. Эта сделка не только реализует волю народа, но и гарантирует все рабочие места", — сказала Мэй, выступая в понедельник в парламенте.

Британия должна выйти из ЕС к концу марта 2019 года. Если парламент не утвердит в ближайшее время текст соглашения, то Великобритания может покинуть ЕС без сделки, что негативно скажется на ситуации в стране. Мэй в понедельник выступила в палате общин и призвала депутатов поддержать внесенные ею ранее в парламент соглашение с ЕС о Brexit и сопровождающие его документы.

В середине октября кабинет министров Великобритании утвердил проект итогового соглашения с ЕС, но документом остались недовольны как противники Brexit, так и его сторонники. В воскресенье Лондон и Брюссель заявили, что окончательно согласовали текст соглашения и изменению он не подлежит. Перед подписанием документ должен рассмотреть парламент страны, но оппозиционные партии уже заявили, что не поддержат проект. Значительные разногласия по тексту документа есть и внутри Консервативной партии.

Если парламент поддержит соглашение, то оно будет подписано Великобританией и ЕС, после чего Британия 29 марта 2019 года выйдет из Евросоюза, начнется переходный период, во время которого стороны должны согласовать параметры и формат дальнейших отношений. Во время этого периода никаких изменений в режиме перехода границы, торговли и отношений не будет. Переходный период закончится к концу 2020 года, после чего Британия станет никак не связанной с ЕС страной. Существует возможность продления переходного периода, однако сделано это может только быть один раз.

Если парламент откажется поддержать соглашение, то правительство в течение 21 дня должно выступить с заявлением о том, что планирует делать далее. Наиболее вероятным вариантом развития событий может стать выход страны из ЕС без соглашения. Таким образом Британия покидает Евросоюз 29 марта 2019 года и одновременно с прекращается любое взаимодействие с ЕС. В условиях несогласованности формата дальнейшего сотрудничества Британия останется "отрезанной" от Европы, и правительству предстоит искать выходы для предотвращения коллапса.

Еще одной опцией может стать проведение второго голосования по соглашению с ЕС в парламенте с целью склонить депутатов поддержать документ под страхом от опасности выхода из ЕС без "сделки".

Существуют предположения, что в случае провала в парламенте премьер-министр Тереза Мэй может подать в отставку, однако она неоднократно отвергала такую возможность, к тому же, выборы нового руководителя Консервативной партии не могут сдвинуть сроков Brexit. Также, по мнению, некоторых парламентариев, все еще сохраняется возможность для проведения второго референдума, однако для этого остается слишком мало времени.

До итогового голосования Мэй будет продолжать попытку убедить политические партии поддержать уже согласованный проект соглашения. Как ожидается, за остающиеся две недели Мэй и члены ее кабинета министров совершат несколько поездок по стране, будут выступать в парламенте и встречаться с избирателями для того, чтобы добиться поддержки "сделки".