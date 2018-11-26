Мэй назвала дату голосования парламента по соглашению о Brexit

ЛОНДОН, 26 ноя – РИА Новости, Денис Ворошилов. Палата общин британского парламента проведет итоговое голосование по соглашению с ЕС о Brexit 11 декабря, сообщила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.
"Я с нетерпением жду 11 декабря, когда палата соберется, чтобы определиться, поддержать или нет реализацию итогов референдума. Эта сделка не только реализует волю народа, но и гарантирует все рабочие места", — сказала Мэй, выступая в понедельник в парламенте.
Британия должна выйти из ЕС к концу марта 2019 года. Если парламент не утвердит в ближайшее время текст соглашения, то Великобритания может покинуть ЕС без сделки, что негативно скажется на ситуации в стране. Мэй в понедельник выступила в палате общин и призвала депутатов поддержать внесенные ею ранее в парламент соглашение с ЕС о Brexit и сопровождающие его документы.
Если парламент поддержит соглашение, то оно будет подписано Великобританией и ЕС, после чего Британия 29 марта 2019 года выйдет из Евросоюза, начнется переходный период, во время которого стороны должны согласовать параметры и формат дальнейших отношений. Во время этого периода никаких изменений в режиме перехода границы, торговли и отношений не будет. Переходный период закончится к концу 2020 года, после чего Британия станет никак не связанной с ЕС страной. Существует возможность продления переходного периода, однако сделано это может только быть один раз.
Еще одной опцией может стать проведение второго голосования по соглашению с ЕС в парламенте с целью склонить депутатов поддержать документ под страхом от опасности выхода из ЕС без "сделки".
До итогового голосования Мэй будет продолжать попытку убедить политические партии поддержать уже согласованный проект соглашения. Как ожидается, за остающиеся две недели Мэй и члены ее кабинета министров совершат несколько поездок по стране, будут выступать в парламенте и встречаться с избирателями для того, чтобы добиться поддержки "сделки".