Россия будет пресекать посягательства на суверенитет, заявил Лукашевич

ВЕНА, 26 ноя — РИА Новости. Россия будет жёстко пресекать любые посягательства на свои суверенитет и безопасность, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он отметил, что на протяжении последних месяцев Киев при поддержке из Вашингтона настойчиво подогревал тему так называемой милитаризации Азовского моря. По его словам, Россию многократно и бездоказательно обвиняли, тогда как "на деле никаких планов по созданию в Азовском море новой военно-морской базы у России нет".

"Предупреждаем, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией чревата серьезными последствиями. Мы будем жестко пресекать любые посягательства на суверенитет и безопасность Российской Федерацией", — заявил Лукашевич на спецпостсовете ОБСЕ.

Он добавил, что военные силы и средства в Азовском море соизмеримы с задачей обеспечения охраны Крымского моста.

"Проверка проходящих через Керченский пролив украинских судов, как правило, длится не более 3 часов и является законным правом российских пограничников по обеспечению безопасности в территориальных водах России в условиях угроз со стороны украинских радикалов, которые обещали взорвать Крымский мост", — добавил постпред.

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан до сих пор находится на Украине. В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

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