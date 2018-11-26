Россия будет пресекать посягательства на суверенитет, заявил Лукашевич

ВЕНА, 26 ноя — РИА Новости. Россия будет жёстко пресекать любые посягательства на свои суверенитет и безопасность, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Предупреждаем, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией чревата серьезными последствиями. Мы будем жестко пресекать любые посягательства на суверенитет и безопасность Российской Федерацией", — заявил Лукашевич на спецпостсовете ОБСЕ.
Он добавил, что военные силы и средства в Азовском море соизмеримы с задачей обеспечения охраны Крымского моста.
"Проверка проходящих через Керченский пролив украинских судов, как правило, длится не более 3 часов и является законным правом российских пограничников по обеспечению безопасности в территориальных водах России в условиях угроз со стороны украинских радикалов, которые обещали взорвать Крымский мост", — добавил постпред.
Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.