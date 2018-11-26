Лукашевич сообщил о подготовке ВСУ провокации с химоружием в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (218)

ВЕНА, 26 ноя — РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что ВСУ готовят провокацию в Донбассе с использованием химического оружия.

"Появилась информация о подготовке провокации ВСУ с использованием химического оружия и привлечением зарубежных спецслужб", — заявил Лукашевич на заседании спецпостсовета ОБСЕ в понедельник.

Он напомнил, что ВСУ стянули к линии соприкосновения ЗРК "Бук", С-300, РСЗО "Град" и "Ураган", блокируют разведение сил в Станице Луганской, ввели военных на участки разведения в Золотом и Петровском. По его словам, интенсифицировались обстрелы населенных пунктов.