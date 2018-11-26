На задержанном украинском корабле находились сотрудники СБУ

ООН, 26 ноя — РИА Новости. Российские военные обнаружили на одном из задержанных в Черном море украинских судов двух сотрудников службы безопасности Украины, сообщил заместитель постпреда в ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза всемирной организации.

"На одном из судов было два сотрудника службы безопасности Украины, которые признались, что имели специальное задание действовать именно таким образом", — сообщил Полянский.

Источники в силовых структурах Крыма ранее сообщили РИА Новости, что общий экипаж трех кораблей ВМС Украины, задержанных в Черном море за незаконное пересечение российской границы, составляет 24 человека.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, сообщило в воскресенье ФСБ. Военные суда не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".