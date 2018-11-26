В Китае разыскивают "самую красивую преступницу страны"

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Китайская полиция опубликовала в Сети фотографию девушки, объявленной в розыск. При этом пользователей восхитила красота подозреваемой в мошенничестве, сообщает South China Morning Post.

© Фото : Mianyang police Фотография объявленной в розыск мошенницы Цинчэнь Цзинцзин © Фото : Mianyang police Фотография объявленной в розыск мошенницы Цинчэнь Цзинцзин

Девушке вменяется, что она состояла в преступной группировке, обманом отбиравшей деньги у посетителей баров и чайных домов. Правоохранители раскрыли личности злоумышленников после того, как один из пострадавших заявил, что у него отняли сумму в несколько тысяч юаней. Полиции удалось выяснить, что банда действовала на протяжении полугода.

Бывший коллега по работе рассказал, что разыскиваемой девушке примерно 19 лет.

Издание также приводит слова ее бывшего одноклассника, который утверждает, что в школе злоумышленница была одной из первых красавиц и пользовалась популярностью у парней.

Пользователи китайских социальных сетей отмечали, что карьера стримерши или видеоблогера принесла бы девушке с ее внешностью намного больше денег, чем криминальная деятельность.